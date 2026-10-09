Açılışı yapılan yerin kent için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şöyle konuştu: "Çukurova ve Adana'nın lezzetlerinin ve tarihlerinin hem keşfedildiği hem de araştırıldığı, aynı şekilde bunların sunum haline getirilerek misafirlerimize ve Adana'yı ziyarete gelenlere sunulduğu bir yer olacak. Gerçekten tarihi yapıya uygun, oldukça güzel ve otantik bir şekilde döşendi. Adana'ya gelen, yöresel lezzetleri tatmak isteyen tüm misafirlerimizin inşallah bundan sonra uğrak noktası olacak."