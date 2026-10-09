Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da "Selamlık Sofra Miras Evi"nin açılışı yapıldı

        Adana'da "Selamlık Sofra Miras Evi"nin açılışı yapıldı

        Adana'nın köklü mutfak ve sofra kültürünü yaşatmak amacıyla oluşturulan "Selamlık Sofra Miras Evi" törenle açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 17:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Adana'nın köklü mutfak ve sofra kültürünü yaşatmak amacıyla oluşturulan "Selamlık Sofra Miras Evi" törenle açıldı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ramazanoğlu Konağı'nın selamlık bölümündeki "Selamlık Sofra Miras Evi'nin açılışında, Ulu Cami yerleşkesinin Adana'nın en özel yeri olduğunu söyledi.

        2

        Selamlık Sofra Miras Evi projesini tarihin tam kalbinde hayata geçirdiklerini belirten Yavuz, 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılış gününde böyle bir yerin hizmete girmesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

        3

        Vali Yavuz, "Selamlık Sofra Miras Evi'nin yöresel lezzetleri tatmak isteyenlerin uğrak noktası olacağını dile getirdi.

        4

        Açılışı yapılan yerin kent için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şöyle konuştu: "Çukurova ve Adana'nın lezzetlerinin ve tarihlerinin hem keşfedildiği hem de araştırıldığı, aynı şekilde bunların sunum haline getirilerek misafirlerimize ve Adana'yı ziyarete gelenlere sunulduğu bir yer olacak. Gerçekten tarihi yapıya uygun, oldukça güzel ve otantik bir şekilde döşendi. Adana'ya gelen, yöresel lezzetleri tatmak isteyen tüm misafirlerimizin inşallah bundan sonra uğrak noktası olacak."

        5

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da restore edilen tarihi yapının yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

        6

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aras, "Bu tarihi mekanın atmosferinde Adana'mızın zengin ve eşsiz lezzetlerini, mutfak kültürünü yaşatmak ve misafirlerimize tanıtmak istiyoruz" dedi.

        7

        Konuşmaların ardından Valilik koordinasyonunda, Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan "Selamlık Sofra Miras Evi'nin açılış kurdelesi kesildi.

        8

        Açılışın ardından protokol üyeleri, Selamlık Sofra Miras Evi'nde yürütülen çalışmalar ve merkezin faaliyetleri hakkında Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun'dan bilgi aldı.

        9

        Açılışa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Bugün Ne Oldu? 9 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Ekim 2026 haberleri
        Güllü'nün davasında karar!
        Güllü'nün davasında karar!
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        Zayıflama iğnelerinin tahtı sallanıyor mu?
        Zayıflama iğnelerinin tahtı sallanıyor mu?
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        Necla Uygur'a veda
        Necla Uygur'a veda
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        Kızını toprağa verdi
        Kızını toprağa verdi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        TFF'de kritik toplantı
        TFF'de kritik toplantı
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Galatasaray'ın gözü zirvede!