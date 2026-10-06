Tarihi Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Samet Narttürk, caddenin trafiğe kapatılması için uzun süredir uğraş verdiklerini belirterek, "2017 yılından beri belediyeye dilekçe veriyoruz. Trafikten dolayı altyapı sorunları, çökmeler ve ışıklandırma problemleri yaşıyorduk. Kapatılması bizleri çok mutlu etti. Esnafımız daha rahat iş yapabilecekken vatandaşlarımız da alışverişini daha rahat yapabilecek. Turistlerimiz burada daha güvenli vakit geçirebilecek. Ufak tefek bazı esnaf arkadaşlarla problem yaşadık ama sonunda tatlıya bağladık. Bu caddenin daha güzel olabilmesi için hep beraber çalıştık. Valimiz Mustafa Yavuz’a ve destek veren bütün kurumlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.