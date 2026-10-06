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        Türkiye'nin en yüksek saat kulesinin yer aldığı Adana'nın tarihi caddesi trafiğe kapatıldı

        Türkiye'nin 32 metreyle en yüksek saat kulesinin yer aldığı Adana'daki tarihi cadde araç trafiğine kapatıldı. 10'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesinde alınan kararla hayata geçirilen uygulamanın daha sonraki günlerde de aralıksız devam edeceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Dönemin Adana Valisi Ziya Paşa tarafından yapımına başlatılan ve 1882 yılında tamamlanan Büyük Saat Kulesi'nin yer aldığı tarihi ve turistik Ali Münif Yeğenağa Caddesi, 10'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesinde araç trafiğine kapatılma kararı alındı.

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        32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek saat kulesi olan Büyük Saat Kulesi'ni ziyarete gelen turistlerin tarihi caddeyi rahat gezip alışveriş yapabilmesi için cadde yarından itibaren saat 21.00 ile 09.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

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        9-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan festival öncesi başlayacak uygulama daha sonraki günlerde de aralıksız devam edecek.

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        Tarihi Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Samet Narttürk, caddenin trafiğe kapatılması için uzun süredir uğraş verdiklerini belirterek, "2017 yılından beri belediyeye dilekçe veriyoruz. Trafikten dolayı altyapı sorunları, çökmeler ve ışıklandırma problemleri yaşıyorduk. Kapatılması bizleri çok mutlu etti. Esnafımız daha rahat iş yapabilecekken vatandaşlarımız da alışverişini daha rahat yapabilecek. Turistlerimiz burada daha güvenli vakit geçirebilecek. Ufak tefek bazı esnaf arkadaşlarla problem yaşadık ama sonunda tatlıya bağladık. Bu caddenin daha güzel olabilmesi için hep beraber çalıştık. Valimiz Mustafa Yavuz’a ve destek veren bütün kurumlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Caddede esnaf olan Serkan Aygün, karardan memnun olduğunu dile getirerek, "Caddenin kapatılması bizleri son derece mutlu etti. Müşterilerimizin rahatça yürüyebileceği ve alışveriş yapabileceği bir cadde olacak. Yayalar geçmekte zorlanıyor, mağdur oluyorlardı. Araçlardan dolayı tozdan ve egzoz gazından rahatsız oluyorduk. Esnafımız adına hayırlı olsun" diye konuştu.

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        Adana'ya özgü yöresel ürünler satan Gamze Nartürk, "Trafiğin buradan geçmesinden ve sesten dolayı çok şikayetçiydik. Araçlardan dolayı müşterilerimiz rahatça yürüyemiyor. Engelli vatandaşlarımızın ve bebek arabasıyla gelen vatandaşlarımızın buradan geçişleri oldukça zor oluyor. Müşterilerimiz burada rahat rahat dolaşabilecek ve fotoğraf çekilebilecek" ifadelerini kullandı.

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        Alışveriş yaparken zorlandığını aktaran Hilal Erdoğan ise "Trafiğe kapatılması çok doğru bir karar olacak. Bizler daha rahat alışveriş yapabilmeliyiz. Etrafımızdan arabaların geçmesi çocuklar ve yaşlılar için tehlikeli oluyor. Yolun karşısına geçerken zorlanıyoruz. Trafik bizler için zorlayıcı oluyordu. Tüm bölgenin trafiğe kapatılması iyi olacak. Bizim açımızdan rahatça fotoğraf çekebilmek ve buranın tadını çıkarabilmek için güzel olacak" sözleriyle şikayetlerini dile getirdi.

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        #adana haberleri
        #trafik
        #Yaya
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