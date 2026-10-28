Nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinalar Tuzla'da kayda alındı
Tuzla'da nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce kayda alındı
Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:30 Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, Tuzla'da nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinaların popülasyon durumunu gözlemlemek amacıyla dalış gerçekleştirildi.
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Akdeniz havzasına özgü pinalar, deniz suyunu filtreleyerek ekosistemin doğal arıtımına katkı sağlıyor.
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Deniz çayırları ise fotosentez yoluyla oksijen üretirken birçok deniz canlısına yaşam alanı sunuyor.
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Bu türlerin durumunu yerinde gözlemlemek amacıyla 24 Ekim'de Tuzla'da dalış gerçekleştirildi.
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Dalışta, Bakanlıkça koruma altına alınan deniz çayırları ve pinaların popülasyon durumu görüntülenerek kayıt altına alındı.
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Dalış sırasında Dasyatis pastinaca türü vatoz da kaydedildi.
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