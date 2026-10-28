Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinalar Tuzla'da kayda alındı

        Nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinalar Tuzla'da kayda alındı

        Tuzla'da nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce kayda alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, Tuzla'da nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinaların popülasyon durumunu gözlemlemek amacıyla dalış gerçekleştirildi.

        2

        Akdeniz havzasına özgü pinalar, deniz suyunu filtreleyerek ekosistemin doğal arıtımına katkı sağlıyor.

        3

        Deniz çayırları ise fotosentez yoluyla oksijen üretirken birçok deniz canlısına yaşam alanı sunuyor.

        4

        Bu türlerin durumunu yerinde gözlemlemek amacıyla 24 Ekim'de Tuzla'da dalış gerçekleştirildi.

        5

        Dalışta, Bakanlıkça koruma altına alınan deniz çayırları ve pinaların popülasyon durumu görüntülenerek kayıt altına alındı.

        6

        Dalış sırasında Dasyatis pastinaca türü vatoz da kaydedildi.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'ın başarısını yorumladı: Okan Buruk doğru yolda!

        Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki performansını ve Okan Buruk yönetimindeki istikrarını değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların derbi galibiyetindeki oyun üstünlüğü, taraftar baskısı ve Osimhen'in etkisi masaya yatırılıyor.

        #istanbul haberleri
        #tuzla
        #deniz çayırları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Duygulandıran buluşma
        Duygulandıran buluşma
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        "Arabamızı iade etsin"
        "Arabamızı iade etsin"
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        Yolu trafiğe kapattı
        Yolu trafiğe kapattı
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!