Gerçek Fikri Ne? - 16 Temmuz 2026 (Ahbap Bağışları Nereye Gitti?)

Haluk Levent başka kimleri kandırdı? Ahbap bağışları nereye gitti? Bakan Gürlek ne açıklayacak? Yardım meleği mi, dolandırıcı mı? Haluk Levent kimden, neden para aldı? Konteynerlerin parasını ödemedi mi? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? CHP'de yeni hesaplaşma mı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu... Daha Fazla Göster Haluk Levent başka kimleri kandırdı? Ahbap bağışları nereye gitti? Bakan Gürlek ne açıklayacak? Yardım meleği mi, dolandırıcı mı? Haluk Levent kimden, neden para aldı? Konteynerlerin parasını ödemedi mi? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? CHP'de yeni hesaplaşma mı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Gürbüz Evren, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Akademisyen Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğa Aktay, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ve Siyaset Bilimci - Gazeteci Dr. Sezin Öney anlattı. Daha Az Göster