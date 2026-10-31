Yaşlılar kategorisinde birinci olan Kadir Ali Kus ise tahta arabasını kendi yaptığını aktararak, yarış sırasında küçük bir kaza geçirmesine rağmen birinciliği elde ettiğini söyledi. Kus, tahta arabaların fren sistemi bulunmadığına dikkati çekerek, "Çok hızlı gidiyorsun. Fren yok, Allah'a emanet gidiyorsun" dedi.