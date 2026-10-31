Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rize'de 16'ncı kez tahta arabalarla "Laz Ralli" heyecanı

        Rize'de 16'ncı kez tahta arabalarla "Laz Ralli" heyecanı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 16'ncısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"na gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde toplam 33 kişi katıldı.

        2

        Tahta arabaların parkura uygunluğunun kontrol edilmesinin ardından başlayan yarışlarda, yaşlılar ve çocuklar 1 kilometre, gençler ise 3 kilometrelik parkurda mücadele etti.

        3

        Güvenlik önlemlerinin alındığı parkurun tehlikeli bölümlerine olası kazalara karşı saman balyaları yerleştirildi. Küçük çaplı kazaların da yaşandığı yarışlarda bazı katılımcılar, parkuru araçlarını iterek tamamladı.

        4

        Yarışların ardından kategorilerinde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

        5

        Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, gazetecilere, etkinliğin yalnızca bir yarışma olmadığını, aynı zamanda yöre kültürünün yaşatılmasına katkı sunduğunu söyledi.

        6

        Organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine teşekkür eden Altun, geçmişten gelen kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        7

        Dernek Başkanı Mevlüt Kalay da yarışların 16 yıldır düzenlendiğini belirterek, tahta arabaların yöre için önemli bir kültürel miras olduğunu ve bu geleneği yaşatmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        8

        Yaşlılar kategorisinde birinci olan Kadir Ali Kus ise tahta arabasını kendi yaptığını aktararak, yarış sırasında küçük bir kaza geçirmesine rağmen birinciliği elde ettiğini söyledi. Kus, tahta arabaların fren sistemi bulunmadığına dikkati çekerek, "Çok hızlı gidiyorsun. Fren yok, Allah'a emanet gidiyorsun" dedi.

        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        ÖNERİLEN VİDEO

        Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk tavuk ele geçirildi

        (HATAY) Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk tavuk ele geçirildi HATAY (İHA) - Hatay'da zabıta ekiplerinin restorana gerçekleştirdikleri denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk piş...
        #rize haberleri
        #Çamlıhemşin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"