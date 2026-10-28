Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentteki basın mensuplarıyla yerinde incelediği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Uzun, "İnşallah yıl sonu gibi burayı ciddi anlamda toparlamış olacağız. Gelecek sene mayıs ayının sonunda burayı açıp şehrimizin turizmine, vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Burası 65 bin metrekarelik bir alan. 239 milyon TL’lik bir yatırım. İnşallah 1'inci etabı tamamladıktan sonra gelecek seneye 2'nci etaba da başlıyoruz. Hatta bu sene dolgusuna başladık. Dolgusunu bu sene tamamlayacağız, gelecek seneye de üstyapıya başlamış olacağız. Hemen arka tarafa Tarihi Eğri Köprü'yü görüyorsunuz. Kızılırmak Projesi’nde en önemsediğim yerlerden birisi Tarihi Eğri Köprü. Tarihi Eğri Köprü 1 ve 2'nci etabımızın birleşmesini sağladığı gibi 800 yıllık köprü, projemizle birlikte gün yüzüne çıkacak. Tarihi Eğri Köprümüzü aydınlatacağız. Aydınlatmayla da şehrimize gelen misafirlerimizin ilk uğrak noktalarından biri haline getirmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde projemiz Anıtlar Kurulu'na sunulacak. İnanıyorum ki Kızılırmak Projemiz ile Sivas’ımız büyük bir değişim ve dönüşüm yakalayacak. Önemli bir turizm mekanını da şehrimize kazandırmış olacağız. Sivas değişiyor, güzelleşiyor, değer kazanıyor" dedi.