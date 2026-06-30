Tekirdağ'da yangında 300 dekar tarım alanı zarar gördü
Tekirdağ'da çıkan yangında büyük bölümü kanola ekili yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü
Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:39 Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi yakınlarındaki tarım alanında öğleden sonra yangın çıktı.
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Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında, büyük bölümü kanola ekili, yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.
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Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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