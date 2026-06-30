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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da yangında 300 dekar tarım alanı zarar gördü

        Tekirdağ'da yangında 300 dekar tarım alanı zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan yangında büyük bölümü kanola ekili yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi yakınlarındaki tarım alanında öğleden sonra yangın çıktı.

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        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        Yangında, büyük bölümü kanola ekili, yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.

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        Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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        #tekirdağ haberleri
        #yangın
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