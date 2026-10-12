Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise şöyle konuştu: "Burası bizim dokunmak istediğimiz, hayalimiz olan bir noktaydı. Neden? Yoldan araç geçiyordu ve yoldan araç geçmemesi lazımdı. Önce Cafer Bey Sokağı'nı trafiğe kapatarak başladık. Sonra buranın asfaltlamasını yaptık ve kolay, dümdüz bir yürüyüş parkuru haline getirdik. Sonra bir baktık ki yeşil alan yok. Yeşil alanın imalatını yaptık. Sonrasında dedik ki ne yapalım? Güzel bir elektrik direği koyalım ama böyle direkt gri, ilgisiz bir görüntüde olmasın; buraya yakışır bir şey olsun. Bunun ruhuna uygun rustik aydınlatma koyduk. Sonra baktık ki ücretli bir otopark var ama bizim ücretsiz otopark yapmamız lazım. Ne yaptık? Hemen Tuzla Belediyesi'nin mülki olan arazilerini çalıştık, üzerine çok güzel asfalt döktük, giriş tagları koyduk ve ücretsiz otopark hizmetine başladık burada. Sonra ne yaptık? Yolda trafik olabilir, önceden planlamıştık bunu. Hemen kapattığımız yolun paralelinde, arkasında yeni bir yol hattı açtık. Sonrasında dedik ki buraya, Tuzla'nın 13 kilometre deniz kıyısı var, ne yakışır? Deniz bisikleti yakışır. Tuzlalı komşularımızın denizin üstünde spor yapabilmesi lazım."