Tuzla'da 2 bin yıllık Antik Mendirek törenle hizmete açıldı
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2 bin yıllık geçmişe sahip sit alanı statüsündeki Antik Mendirek, yürütülen kapsamlı düzenleme çalışmalarının ardından törenle hizmete açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnsanlar iki tane kamp sandalyesini alıp, dolgu alanı olmayan, belki Boğaz'dan sonra en güzel manzaralardan birine sahip olan bir noktada artık muazzam bir vakit geçirme imkanına sahip oldular" dedi
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2 bin yıllık geçmişe sahip sit alanı statüsündeki Antik Mendirek, yürütülen kapsamlı düzenleme çalışmalarının ardından törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, "Yaklaşık 13 yıldır Tuzla’da ikamet eden bir komşunuz olarak, bu güzel hizmeti Tuzla ile buluşturan Eren Ali Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Amacımız Tuzla’ya ve hemşehrilerimize hizmet etmek. Şirazî, Mevlânâ ve Yunus Emre'nin aşk üzerine söylediği güzel sözlerde olduğu gibi; buradaki aşkı hizmet aşkı olarak görüyoruz. Eğitimden kültüre ve spora kadar tüm projelerin hızlandırılması için desteğe hazırız" dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise şöyle konuştu: "Burası bizim dokunmak istediğimiz, hayalimiz olan bir noktaydı. Neden? Yoldan araç geçiyordu ve yoldan araç geçmemesi lazımdı. Önce Cafer Bey Sokağı'nı trafiğe kapatarak başladık. Sonra buranın asfaltlamasını yaptık ve kolay, dümdüz bir yürüyüş parkuru haline getirdik. Sonra bir baktık ki yeşil alan yok. Yeşil alanın imalatını yaptık. Sonrasında dedik ki ne yapalım? Güzel bir elektrik direği koyalım ama böyle direkt gri, ilgisiz bir görüntüde olmasın; buraya yakışır bir şey olsun. Bunun ruhuna uygun rustik aydınlatma koyduk. Sonra baktık ki ücretli bir otopark var ama bizim ücretsiz otopark yapmamız lazım. Ne yaptık? Hemen Tuzla Belediyesi'nin mülki olan arazilerini çalıştık, üzerine çok güzel asfalt döktük, giriş tagları koyduk ve ücretsiz otopark hizmetine başladık burada. Sonra ne yaptık? Yolda trafik olabilir, önceden planlamıştık bunu. Hemen kapattığımız yolun paralelinde, arkasında yeni bir yol hattı açtık. Sonrasında dedik ki buraya, Tuzla'nın 13 kilometre deniz kıyısı var, ne yakışır? Deniz bisikleti yakışır. Tuzlalı komşularımızın denizin üstünde spor yapabilmesi lazım."
Başkan Bingöl, "Özellikle E-5 üstünde yaşayan vatandaşlarımızın Tuzla'da denize 13 kilometre kıyısı olduğu hissiyatı hiç yok. Neden? Çünkü E-5'in üstünden minibüsle veya otobüsle yeşil alana, sahile geliyorlar. Ama buralarda eğer biz onlara etkinlik üretemezsek, o insanlar ne oluyor komşularımız? AVM'lere sıkışıyorlar. Oysa biz bunu istemiyoruz. Çocukların, gençlerin spor yapabildiği, aileleriyle birlikte sağlıklı ve keyifli vakit geçirebildiği ama aynı zamanda ceplerinden de para çıkmayan etkinlikler planlamalıyız. İşte belediyenin yükümlülüğü diyorsanız, tam olarak bu. Bugün de bu ödevimizi yerine getirdiğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böylelikle insanlar iki tane kamp sandalyesini alıp, dolgu alanı olmayan, belki Boğaz'dan sonra en güzel manzaralardan birine sahip olan bir noktada artık muazzam bir vakit geçirme imkanına sahip oldular" şeklinde konuştu.
Gelecek hedeflerini de paylaşan Bingöl, "Allah'ın izniyle hedefimiz Kamil Abduş Gölü. Bizim amacımız bu sit ilanını kaldırıp, tıpkı burada olduğu gibi etapların geri kalanını tamamlamak, su sporlarını orada da aktif etmek, yürüyüş parkurları yapmak ve sosyal kafe açarak komşularımızı ucuz gıdayla buluşturmak. Dolayısıyla bir sonraki durağımız bence Kamil Abduş Gölü çevresi" ifadelerini kullandı.