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        Haberler Gündem İstanbul Galata Kulesi, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Atatürk’ün fotoğraflarıyla ışığa büründü

        Galata Kulesi, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Atatürk’ün fotoğraflarıyla ışığa büründü

        Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi fotoğrafları ve ay yıldızla aydınlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in ışığının bu topraklarda sonsuza dek parlamaya devam edeceğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 21:23 Güncelleme:
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        103 yıllık ışık Galata'dan göğe yükseldi

        Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü, İstanbul’un tarihi simgelerinden Galata Kulesi’nde düzenlenen özel bir görsel gösteriyle kutlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan gösteride, tarihi kulenin cephesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalara kazınan fotoğrafları ve Türk bayrağının ay yıldızı yansıtıldı.

        Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yılına özel hazırlanan gösteri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFLARI GALATA KULESİ’NDE

        Görsel gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kürsüde yaptığı konuşmalardan halkı selamladığı anlara, yol arkadaşlarıyla yürüdüğü karelerden resmi törenlerdeki görüntülerine kadar çok sayıda siyah beyaz fotoğrafı Galata Kulesi’nin cephesine yansıtıldı.

        Atatürk’ün tarihe iz bırakan fotoğraflarına Türk bayrağının ay yıldızı ve “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” mesajı eşlik etti. Gösteriyi ilgiyle takip eden vatandaşlar, tarihi kuledeki görüntüleri cep telefonlarıyla kaydederek fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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        BAKAN ERSOY: CUMHURİYETİMİZİN IŞIĞI İLELEBET PARLAYACAK

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gösterinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 103 yıllık gururuyla bu akşam Galata Kulesi’ni aydınlattık!” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi fotoğraflarını ay yıldızla birlikte Galata Kulesi’nin duvarlarına yansıttıklarını belirten Bakan Ersoy, “Her bir karede milletimizin bağımsızlık iradesini, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin minneti ve gelecek nesillere taşıdığımız büyük emaneti bir kez daha hissettik” dedi.

        Bakan Ersoy, paylaşımını “Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek!” sözleriyle tamamladı.

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