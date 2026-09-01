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        Haberler Gündem Vefat Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi

        Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi

        Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner 80 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi

        Gazeteci-yazar, araştırmacı ve sivil toplum yöneticisi Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

        1946 yılında dünyaya gelen Soner, gazeteciliğe 1966’da Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı.

        İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği, Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi sosyal örgütlenmelerin kuruculuk ve yönetimlerinde çalıştı.

        Meslek örgütleri içinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeliği yanı sıra, TGS’de yönetim organlarında da görev alan Soner, 1970’li yıllarda iki dönem TGS Genel Eğitim Sekreterliği yaptı.

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        1999 genel kurulunda yönetime yeniden girerek TGS Genel Başkan Vekili ve 2001 genel kurulunda TGS Genel Başkanı seçildi.

        Anı, gezi ve araştırma türlerinde kitapları bulunan Şükran Soner, son döneme kadar köşe yazılarını Cumhuriyet'te sürdürüyordu.

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        #şükran soner
        #Cumhuriyet
        #son dakika
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