Gaziantep'te yaklaşık 1 hektarlık alan yandı

Gaziantep'te yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan yandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:27 Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, belediyeye ait 2 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ