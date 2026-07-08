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        Haberler Gündem Çevre Gaziantep'te yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan yandı

        Gaziantep'te yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan yandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Gaziantep'te yaklaşık 1 hektarlık alan yandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, belediyeye ait 2 su ikmal aracı sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        #gaziantep haberleri
        #orman yangını
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