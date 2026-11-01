Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 22:42 Güncelleme:
Adıyaman-Gaziantep seferini yapan yolcu minibüsü, Yavuzeli ilçesinin Karadağlı mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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