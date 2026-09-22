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        Gençlerden takdir edilesi davranış

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Gençlerin davranışı takdir topladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Gençlerden takdir edilesi davranış

        Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençlerin sergilediği davranış güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde markete gelen gençler 2 ekmek aldı.

        Market sahibinin daha sonra durumu görebilmesi için ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına gösteren gençler, ardından parayı dolaba bıraktı.

        Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gençlerin parayı kameraya gösterdikten sonra kasaya bıraktıkları görüldü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #düzce
        #haberler
        #Ekmek Parası
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