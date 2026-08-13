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        Haberler Gündem Giresun’da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapandı

        Giresun’da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapandı

        Giresun'da etkili olan sağanak, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Tirebolu-Doğankent kara yolu taş ve ağaç dallarının düşmesi nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Sağanak Giresun'da ulaşımı vurdu

        Giresun’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapanırken, bazı mahalle ve köy yollarında toprak kaymaları ve taşkınlar meydana geldi.

        TİREBOLU-DOĞANKENT YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yoluna taş ve ağaç dallarının düştüğü, ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

        Güvenlik amacıyla yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirilirken, ekiplerin güzergâhta temizlik çalışmalarına başladığı kaydedildi. Sürücülerden uyarı ve yönlendirmelere dikkat etmeleri istendi.

        KÖY YOLLARINDA HEYELAN VE TAŞKIN

        Yağışın etkili olduğu bazı ilçelerde mahalle ve köy yollarında toprak kaymaları meydana gelirken, menfezlerde de taşkınlar yaşandı. Yağlıdere ilçesinde derelerin debisi yükseldi, bazı bölgelerde su taşkınları oluştu.

        Ekiplerin yağışın neden olduğu olumsuzlukları gidermek ve kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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