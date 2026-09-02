Girne açıklarında batan gemide kaybolan yolcunun kazadan önceki anları kamerada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar’ın (51), kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 241 yolcu kurtarılmıştı. Kayıp 20 yolcuyu arama çalışmaları ise devam ediyor.

GEMİNİN SU ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaybolan yolcular arasında bulunan Nihat Pancar’ın gemideki son anları, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geminin su almaya başladığı sırada Pancar’ın sakin şekilde koltuğunda oturduğu görüldü.

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Görüntüyü kaydeden kişinin, geminin su aldığını ve yetkililerin duruma müdahale etmesi gerektiğini söylediği anlarda Pancar’ın da kadraja girdiği belirtildi. Görüntüyü çeken kişinin ise kazadan sağ kurtulan yolcular arasında olduğu öğrenildi.

AİLESİNDEN UMUTLU BEKLEYİŞ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nihat Pancar’ın eşi Özlem Pancar, umutlarını koruduklarını belirterek eşinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.

Girne açıklarındaki arama-kurtarma çalışmaları, Türkiye ve KKTC ekiplerinin desteğiyle denizden ve havadan sürdürülüyor.