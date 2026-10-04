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        Girne açıklarındaki gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı

        Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığı açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Girne açıklarındaki bir naaşa daha ulaşıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

        İHA'nın haberine göre KKTC'de 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasının ardından arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

        Başbakanlıktan yapılan açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Son gelişmeyle birlikte faciada ulaşılan naaş sayısı 20’ye yükselirken, henüz ulaşılamayan 8 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

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        "ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMEDİ"

        KKTC Başbakanlığı açıklamasında, facianın yaşandığı ilk günden itibaren tüm kayıplara ulaşılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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