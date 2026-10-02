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        Haberler Gündem Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 08.00, 10.00, 12.00 seferleri, Bozcaada’dan ise saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

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        #feribot seferleri
        #haberler
        #çanakkale boğazı
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