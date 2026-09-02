Görüntüler kan dondurmuştu! Hemşire için karar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın yargıya intikal etmesi, hemşire H.D.B.'nin 5 günlük Deniz Esin Bozoklar'ı darp etme anına ilişkin görüntülerin de ortaya çıkması sonucu hemşire H.D.B. hakkında tutuklama kararı verilmişti. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi.

Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire H.D.B., SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

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Sanık H.D.B, "Pişmanım bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecektir. Gelen son adli tıp raporunda da benim darp etmem ile ilgili bir illiyet bağım bulunmamaktadır. Yürüme bozukluğu bebeğin kendi hastalığından kaynaklıdır. Eylemden 5 gün sonra kırık tespit edilmiştir mağdur çocuktaki rahatsızlık benim eylemim ile gelişmemiştir. Bebeği benden sonra teslim alan hemşirenin beyanında sağlık yönünden bebeğin rahatsızlığı olmadığı ifade edilmiştir. Anne ile bebeğin temasında da herhangi bir kırık yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hak mahrumiyeti içindeyim, ayda bir kez kızımı görebiliyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

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Sanık avukatı Mustafa Çaprak ise, "Gelen raporda bir illiyet bağı yoktur. Elbette ortadaki görüntüler uygun değildir. Kaldı ki anne erken doğum yani 33. hafta doğum yapmıştır. Riskli bir gebelik yaşamıştır. Kırık müvekkilimden kaynaklı değildir ve tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Vekil avukatı Sait Bolat ise önceki beyanlarını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme, sanık hemşire H.D.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelecek raporun beklenmesi nedeniyle 19 Ekim tarihine ertelendi.