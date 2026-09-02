Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek

        Bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek

        Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire, "Çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Adli tıp raporunda illiyet bağı kurulmamıştır, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 16:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Görüntüler kan dondurmuştu! Hemşire için karar

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın yargıya intikal etmesi, hemşire H.D.B.'nin 5 günlük Deniz Esin Bozoklar'ı darp etme anına ilişkin görüntülerin de ortaya çıkması sonucu hemşire H.D.B. hakkında tutuklama kararı verilmişti. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi.

        Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire H.D.B., SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

        REKLAM

        Sanık H.D.B, "Pişmanım bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecektir. Gelen son adli tıp raporunda da benim darp etmem ile ilgili bir illiyet bağım bulunmamaktadır. Yürüme bozukluğu bebeğin kendi hastalığından kaynaklıdır. Eylemden 5 gün sonra kırık tespit edilmiştir mağdur çocuktaki rahatsızlık benim eylemim ile gelişmemiştir. Bebeği benden sonra teslim alan hemşirenin beyanında sağlık yönünden bebeğin rahatsızlığı olmadığı ifade edilmiştir. Anne ile bebeğin temasında da herhangi bir kırık yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hak mahrumiyeti içindeyim, ayda bir kez kızımı görebiliyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

        REKLAM

        Sanık avukatı Mustafa Çaprak ise, "Gelen raporda bir illiyet bağı yoktur. Elbette ortadaki görüntüler uygun değildir. Kaldı ki anne erken doğum yani 33. hafta doğum yapmıştır. Riskli bir gebelik yaşamıştır. Kırık müvekkilimden kaynaklı değildir ve tahliyesini talep ediyorum" dedi.

        Vekil avukatı Sait Bolat ise önceki beyanlarını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

        Mahkeme, sanık hemşire H.D.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelecek raporun beklenmesi nedeniyle 19 Ekim tarihine ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hemşire
        #şiddet
        #KAHRAMANMARAŞ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Bugün Ne Oldu? 2 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Eylül 2026 haberleri
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Hayko'dan veda açıklaması
        Hayko'dan veda açıklaması
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi