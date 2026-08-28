Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gurbetçilerin dönüş yolculuğu İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor

        Gurbetçilerin dönüş yolculuğu İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor

        Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu sürüyor. Kapıkule'nin ardından gurbetçi trafiğinin en yoğun olduğu İpsala Sınır Kapısı da hareketli günlerinden birini geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İpsala'da gurbetçi yoğunluğu

        Gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından çıkış yaparak yaşadıkları ülkelere gidiyor.

        AA'da yer alan habere göre gurbetçi sezonunun sona ermesine haftalar kala Türkiye'den çıkış yönünde sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

        Kapıkule'nin ardından gurbetçi trafiğinin en yoğun olduğu İpsala Sınır Kapısı da hareketli günlerinden birini geçiriyor.

        İpsala Sınır Kapısı'nda çıkış için bekleyen Hayati Demircan, AA muhabirine, tatilini memleketi Sinop'ta geçirdiğini, şimdi de Almanya'ya döndüğünü söyledi.

        REKLAM

        Tatil süresince akrabalarını ziyaret ederek hasret giderdiğini belirten Demircan, "59 yaşındayım, 55 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Her yıl mutlaka memleketime gelirim." dedi.

        Demircan, Türkiye'ye sevinçle geldiklerini ancak dönüş yolunda hüzün yaşadıklarını dile getirdi.

        Fransa'ya dönen Yusuf Bağcı da tatilini memleketi Karaman'da geçirdiğini anlattı.

        İzin süresince akrabalarını ziyaret ettiğini ifade eden Bağcı, "Şimdi dönüş yolundayız. Aileden, eşten, dosttan ve akrabalardan ayrılmak hüzün veriyor." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ipsala sınır kapısı
        #KAPIKULE
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası