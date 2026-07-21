Gürsel Tekin: 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

Gürsel Tekin, CHP'de parti disiplini ve örgüt kurallarına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ilçe başkanı sıfatını taşıyan bazı isimlerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içinde yer almalarının kabul edilemeyeceğini belirten Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez" dedi.

Tekin, bu kapsamda CHP Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları ile yönetimlerinin görevden alındığını, ilçe başkanlarının ise tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur" ifadelerine de yer verdi.

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