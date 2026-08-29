Güzellik merkezindeki gizli kamera soruşturmasında 2 tutuklama
Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla kaydedildiği iddia edilen müşteri görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 17:44 Güncelleme:
Bakırköy’de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla çekildiği öne sürülen müşteri görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bakırköy’de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla çekildiği öne sürülen müşteri görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve ilgili suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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