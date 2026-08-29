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        Haberler Gündem İstanbul Güzellik merkezindeki gizli kamera soruşturmasında 2 tutuklama

        Güzellik merkezindeki gizli kamera soruşturmasında 2 tutuklama

        Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla kaydedildiği iddia edilen müşteri görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Gizli kameraya 2 tutuklama

        Bakırköy’de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla çekildiği öne sürülen müşteri görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve ilgili suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Bakırköy
        #gizli kamera
        #haberler
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