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        Haberler Gündem Hakem derneğinin İstanbul şubesine 'fesih' davası

        Hakem derneğinin İstanbul şubesine 'fesih' davası

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı yazıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        Hakem derneğinin İstanbul şubesine 'fesih' davası

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

        DHA'nın haberine göre Başsavcılık; dernek yöneticilerinin hakemleri “Yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri” şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit etti.

        Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi. Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini talep etti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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