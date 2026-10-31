İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK, Bostancı Sahil, Yeşilpınar Metro, Giyimkent Tekstilkent Metro ve Yenimahalle Metro Park Et Devam Et (PD) zemin altı otoparklarını törenle hizmete açtı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bostancı Zemin Altı Otoparkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, 4 farklı ilçedeki zemin altı otoparklarını vatandaşların kullanımına açtıklarını söyledi.

Otoparkların hepsinin metro istasyonlarına yakın veya bağlı olduğunu belirten Aslan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla aracınızla trafiğe çıkmak istemiyorsanız evinizden metronun olduğu, istasyonun olduğu yere kadar gelin, otoparka aracınızı bırakın. İstanbul'un herhangi bir yerine metroyla hareket edin, gidin, işinizi görün. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Sağlıklı yaşam için yürümek ve koşmak çok önemli. Dolayısıyla buradan tabii ki İETT'ye binin, tabii ki metroya binin, toplu taşımadan yararlanın ama yürüme faaliyetlerinizi asla unutmayın."

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Aslan, karbon nötr uygulamalarını maksimum şekilde uygulamaya çalıştıklarını, 2050 vizyonlarında çevreyi korumak için hedefledikleri her adımı dikkatlice takip edip attıklarını anlattı.

İstanbul'a, 2019'dan bu yana 35 bin 704 yeni otopark kapasitesi kazandırdıklarını dile getiren Aslan, "Bu, yıllık 5 bin otopark alanı açtık demektir. Yani 5 bin araç bizim açtığımız otoparklarda gelip park ediyor" dedi.

Bugün açtıkları 4 otoparkın toplam 1465 kapasiteli olduğunu belirten Aslan, maliyetinin ise 60 milyon avro olduğunu kaydetti.

Törene, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bazı meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

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Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek otoparkların resmi açılışı yapıldı.