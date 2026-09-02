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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi: Gürcistan'da kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı, 11'i Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanı Çiftçi: Gürcistan'da kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı, 11'i Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı ile Gürcistan makamlarının düzenlediği ortak operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 22 şahsın yakalandığını, bunlardan 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        "Kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Gürcistan makamlarıyla Polis Teşkilatımızın gerçekleştirdiği ortak operasyonla, kırmızı bültenle aradığımız 22 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11’i ülkemize iade edildi. Gürcistan’da işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan diğer 11 şahsın da cezalarını tamamlamalarının ardından ülkemize iadeleri sağlanacak. Bizim anlayışımız nettir; hiçbir ülke, başka bir ülkenin güvenliğini tehdit eden suçlular için güvenli bir bahçe olmamalıdır. Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, başka ülkelere sığınarak Türk adaletinden kurtulabileceklerini sanmasınlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; takip edeceğiz, yakalayacağız ve Türk adaletine teslim edeceğiz."

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        #kırmızı bülten
        #İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
        #haberler
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