İETT çalışanlarından "iş yavaşlatma" eylemi

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma hizmeti veren İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) garajında çalışan yaklaşık 300 işçi 6 ay önce sözleşmesi biten İETT'ye bağlı taşeron firmadan paralarını alamadıkları için iş yavaşlatma eylemi yaptı.

İşçiler ödemelerin İETT ile aralarında sözleşme olan firma tarafından yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre, çalışanlardan Recep Keskin, "Geçmiş dönemde İETT ile çalışan firma ihalesinin bitmesiyle çalışanını mağdur edip tazminatlarını ödemeyerek çekip gitmesi... 5-6 ay oldu bize verilen sözler hiçbir zaman yerini bulmadı. Bu ay denildi; bir dahaki ay denildi; uğraşılıyor denildi. Sonuç buralara kadar geldi. Şimdi hala net bir cevap olmayıp ilgileniliyor deyip haklarımızı alamıyoruz. Bugünkü sıkıntımız işi yavaşlatma diyelim. 6-7 sene burada çalışan arkadaşlarımıza emeklerinin karşılığını vermeden gittiler. Şu anki durumda biz ortada kalmış gibiyiz. Bize sahip çıkan yok, ilgilenen yok, net bir cevap yok. O zaman mahkeme yoluna gidecektik. 'Mahkemeye vermeyin bu ay halledilecek' denildi. O gün bugün derken nitekim buraya kadar geldik. Bugün de iş yavaşlatma kararıyla medyanın karşısına geçtik" dedi.

Çalışanlardan Tuncay Büyükkeskin ise, "İETT bize 'Mahkeme son çareniz olsun biz bunu bir şekilde çözeceğiz arkanızdayız' dediler. Bize söyledikleri görüşmeler devam ediyor. Haklarınızı gidin şununla çözün bununla çözün diyorlar. Biz de burada bu armayı temsil ettiğimiz için sahip çıkılmasını istiyoruz. Benim daha önce çalıştığım firmalarda giden şirket giden şirketten alacağım parayı hesabıma hep yattı bu zamana kadar; ama burada 6 aydır bizi oyalıyorlar. Muhatap olacağımız kimse yok. Birileri geliyor görüşüldü, konuşuldu. Görüşülen kişileri biz de arıyoruz. Onlar da diyor ki 'Hayır bizi kimse aramadı' Biz çırpınıp duruyoruz burada, verilmiş sözler var. Herkesin ona göre borcu var. Buradan bir para geleceği söyleniyor gelmeyince de yapacağı işi yapamıyor; çıkaracağı arabayı çıkaramıyor. Moraller sıfır bir şekilde buradan hakkımızı, tazminatımızı istiyoruz ki gönül rahatlığıyla herkes işini yapabilsin. Günde 1 araç değil de 5 araç çıksın. Şoförü gideceği yere 1 saatte değil de yarım saatte gitsin. Kimse burada istekli bir şekilde çalışmıyor. İşi bırakmadık ama işi yavaşlattık. Sürekli bize söz veriliyor. Bir ümit yaşamaktır diye sesimizi duyurmak istedik" şeklinde konuştu.

İETT garajında çalışan yaklaşık 300 işçi paralarını alana kadar iş yavaşlatma eylemine devam edeceklerini belirtti.