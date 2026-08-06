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        İhlalin fotoğrafı! Uzaklaştırma kararını dinlemeyip evdeki eşyaları götürdü!

        Antalya'da M.S. adlı kadının boşanma davası sürecinde uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi A.S., iddiaya göre kararı ihlal ederek eve girip eşyaları ve düğünde takılan altınları kamyonetle götürdü. O anların görüntüsü ortaya çıkarken, uzaklaştırma kararını ihlal edip eşyaları götüren eşe tazminat cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İhlalin fotoğrafı! Uzaklaştırma kararını dinlemeyip evdeki eşyaları götürdü!

        Antalya'da 3 yıl süren boşanma davası sürecinde M.S.’nin (37) uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi A.S. (36), iddiaya göre kararı ihlal ederek eve girip eşyaları ve düğünde takılan altınları kamyonetle götürdü.

        DHA'nın haberine göre tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, A.S.’nin M.S.’ye tazminat ödemesine ve yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bedelini karşılamasına hükmetti.

        Konyaaltı ilçesinde yaşayan, 8 yıllık evliliğini yürütemediği gerekçesiyle boşanma davası açan M.S., yaklaşık 3 yıl devam eden yargı sürecinde eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre A.S., eve nakliyeci çağırarak klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, halılara kadar tüm eşyaları kamyonete yükleyip götürdü. Eşyaların alındığını gören M.S., eşinden şikayetçi oldu. Yaşananların ardından Antalya'da kalmak istemeyen M.S., kızıyla birlikte Samsun'daki ailesinin yanına taşındı. Devam eden yargı aşamasında mahkeme heyeti tarafların boşanmasına, A.S.’nin M.S.’ye tazminat ve ziynet eşyalar yönünden 300 bin TL ödemesine hükmetti.

        Avukat Senar Furkan Başak
        Avukat Senar Furkan Başak

        "DEĞERLİ EŞYALARIN TAMAMINI GÖTÜRDÜ"

        M.S.'nin avukatı Senar Furkan Başak, boşanma sürecinde müvekkilinin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, “Boşanma davasını açtıktan sonra müvekkilimiz adına mahkemeden uzaklaştırma kararı talep ettik. Uzaklaştırma kararı yürürlükte olduğu sırada davalı erkek, müvekkilimizin bulunmadığı bir zaman diliminde eve girerek, halılar, klimalar, televizyon ve diğer değerli eşyaların tamamını götürdü. Müvekkilimiz, kızıyla birlikte eve döndüğünde büyük şok yaşadı. Çünkü ev yaşanabilir durumda değildi, içeride neredeyse hiçbir eşya bırakılmamıştı. Bu nedenle kızıyla birlikte ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı" dedi.

        "ZİYNET EŞYALARI KADININ KİŞİSEL MALIDIR"

        3 yılın ardından tarafların boşandığını ifade eden Avukat Başak, “Yargılama sonucunda mahkeme müvekkilimizi haklı bularak tazminat taleplerimizi kabul etti. Düğünde müvekkilimize takılan altınlara davalı erkek el koymuş, bunları iade etmemişti. Oysa yerleşik yargı kararlarına göre düğünde kadına takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malıdır ve iade edilmesi gerekir. Bu nedenle ziynet eşyalarının bedelinin tahsili için dava açtık. Ziynet alacağı yönünden talebimiz yaklaşık 600 bin TL seviyesindeydi. Mahkeme müvekkilimiz lehine 300 bin TL ziynet alacağı ödenmesine hükmetti. Karşı taraf bu kararı istinafa taşıdı. Hukuki süreç istinaf aşamasında devam ediyor" diye konuştu.

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