Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da yeni bir barış düzeni çağrısı yaptı

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da yeni bir barış düzeni çağrısı yaptı

        TRT World Forum 2026'da konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 3. Dünya Savaşı ihtimalinin tartışıldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Dünyanın ihtiyacı yeni bir savaşın galipleri değil, yeni bir barışın kurucularıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dünya yeni barışın kurucularına muhtaç"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026'da konuştu. Küresel siyasette yaşanan gelişmeleri, uluslararası sistemin karşı karşıya olduğu sorunları ve Türkiye'nin yeni dünya düzenine ilişkin yaklaşımını değerlendiren Duran, dünyanın derin bir yapısal krizden geçtiğini söyledi.

        Uluslararası sistemde güç merkezlerinin çoğaldığını ancak ortak kuralların aşındığını belirten Duran, küresel rekabetin sertleştiğini ve ortak sorumluluk anlayışının giderek zayıfladığını ifade etti.

        "ULUSLARARASI KURUMLAR GİDEREK İŞLEVİNİ KAYBETMEKTEDİR"

        Dünyada barışın alanının daraldığını, konvansiyonel savaş risklerinin ve vekalet çatışmalarının arttığını belirten Duran, şöyle konuştu:

        "Merkezsizleşen dünyada, insanlığın kaderini etkileyen kararların sayısı artarken, bu kararların hesabını verecek siyasi irade giderek zayıflamaktadır. Barışın alanı daralırken, konvansiyonel savaş riskleri ve vekalet çatışmaları artmaktadır. Yapay zeka ve dijital teknolojiler üzerindeki hakimiyet yarışı yeni güç ilişkileri doğururken, tekno faşizm ve teknolojinin bir tahakküm aracına dönüşmesi riski büyümektedir. Bütün bu tehditler karşısında uluslararası kurumlar giderek işlevini kaybetmektedir."

        İklim krizinden göçe, salgınlardan gıda güvenliğine kadar küresel dayanışma gerektiren sorunların arttığına dikkat çeken Duran, tehditlerin küreselleşmesine rağmen çözümlerin millileştiğini söyledi.

        Bu yapısal krizin en çarpıcı örneğinin Gazze'de yaşandığını vurgulayan Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım, uluslararası sistemin yalnızca krizleri önlemekte değil, varlık sebebi olan barışı, adaleti ve insan onurunu korumakta da yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. İşte uluslararası düzenin en büyük paradoksu da burada yatmaktadır. Bir yanda mevcut düzeni aşındıran yıkıcı bir merkezsizleşme yaşanırken, diğer yanda daha adil bir uluslararası düzenin inşasına imkan tanıyabilecek kurucu bir boşluk ortaya çıkmaktadır."

        "3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİNİN TARTIŞILDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ"

        Bugünkü uluslararası ortamın iki dünya savaşı arasındaki yılları hatırlattığını belirten Duran, büyük güçler arasındaki rekabetin tırmandığını, ekonomik korumacılığın yayıldığını ve uluslararası kurumların etkisizleştiğini söyledi.

        İnsanlığın geçmişte yeni bir uluslararası düzeni ancak milyonlarca insanın hayatına mal olan büyük bir yıkımın ardından kurabildiğini hatırlatan Duran, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün ne yazık ki 3. Dünya Savaşı ihtimalinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Peki, aynı tarihsel döngüyü yaşamak zorunda mıyız? 1945'in kurucu iradesine 1939'un felaketini yaşamadan ulaşamaz mıyız? İşte bu konuda cevap arayacağımız esas soru budur. Bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu soruya verdiğimiz cevap açıktır. Tarih tekerrür etmek zorunda değildir."

        Duran, yeni bir uluslararası düzenin büyük bir savaş yaşanmadan kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Büyük bir yıkımın ardından masaya oturma mecburiyeti olabilir. Ama asıl olan yıkımdan önce yeni bir mutabakatı kurmak, bunun siyasi iradesini göstermektir. Dünyanın ihtiyacı yeni bir savaşın galipleri değil, yeni bir barışın kurucularıdır. Geçmişte bir büyük savaştan sonra yapılan kurumsal yenilenmeyi bugün barış içinde gerçekleştirmek çağımızın en önemli siyasi imtihanıdır" dedi.

        "YENİ BİR ULUSLARARASI DÜZENİN İNŞASINI ESAS ALIYORUZ"

        Türkiye'nin daha dengeli bir güç dağılımını, daha kapsayıcı bir temsili ve ortak sorumluluğa dayanan yeni bir uluslararası düzenin inşasını esas aldığını belirten Duran, bu sürecin kurucu bir çoğunlukla gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Dünyanın farklı aktörlerinin geçmişte ertelenen reform ihtiyacının artık ertelenemeyeceğini gördüğünü ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası topluma yönelik ortak hareket etme çağrısını sürdürdüğünü dile getirdi.

        Diplomasinin fikri ve kurumsal zemininin güçlendirilmesinin önemine değinen Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak geliştirdikleri forum diplomasisiyle zirve diplomasisine katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

        İstanbul'da her yıl uluslararası iletişim ve güvenlik gündemine yön veren tartışmaları bir araya getirdiklerini söyleyen Duran, NATO zirvesi kapsamında Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında küresel güvenliğin geleceğini ele aldıklarını aktardı.

        Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Türk Dünyası Diyalog Forumu'nda Türk dünyasının ortak geleceğinin değerlendirildiğini belirten Duran, gelecek ay Afrika-Türkiye Zirvesi sırasında da benzer bir forum düzenleyeceklerini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!

        İstanbul Avcılar'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi evde çıkan tartışmada sevgilisi olduğu belirtilen kadını bıçakladı. Yaralı olarak sokağa çıkıp yardım isteyen kadının peşinden gelen kişi ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. (İHA)

        #TRT WORLD
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katil de maktul de kadın! Arkadaşını öldürdü!
        Katil de maktul de kadın! Arkadaşını öldürdü!
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması