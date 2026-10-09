İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırıları kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

"BÖLGENİN BARIŞ VE HUZURUNU TEHDİT EDİYOR"

Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum. Sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırılar, bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran kabul edilemez eylemlerdir."

"SUUDİ ARABİSTAN'LA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara yönelik tutumunu vurgulayan Duran, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz."

Duran, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı vererek, "Kardeş Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.