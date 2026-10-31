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        İletişim Başkanlığı'ndan TDT Zirvesi'ne özel görseller

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla İstanbul ve Ankara'da özel bir görsel iletişim çalışması gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 01:31 Güncelleme:
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        İletişim Başkanlığı'ndan TDT Zirvesi'ne özel görseller

        İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü TDT'nin kurumsal renkleriyle aydınlatılırken, Galata Köprüsü ve Türk Telekom binasında ise zirveye özel olarak hazırlanan görsel içerikler gösterime sunuldu.

        Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital ekranı ile başkentin simge yapılarından Atakule'de zirveye özel hazırlanan görsel içeriklere yer verilerek Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları başkente taşındı.

        AA'nın haberine göre görsel içeriklerde, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ve "Biz Birlikte Daha Güçlüyüz" mesajları öne çıkarılarak, Türk devletleri arasındaki köklü kardeşlik bağlarına, ortak değerlere ve güçlü gelecek vizyonuna dikkati çekildi.

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        İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen aydınlatma ve dijital gösterim uygulamalarıyla, Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhunun geniş kitlelere ulaştırılması ve TDT 13. Zirvesi'nin görünürlüğünün artırılması hedeflendi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışma, Türk devletlerinin ortak tarih ve kültürden aldığı güçle geleceğe birlikte ilerleme iradesini yansıtırken, Türk dünyasının dayanışma ve işbirliği mesajlarını kamusal alanlara taşıdı.

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