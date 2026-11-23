İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca alışveriş ve iş/ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saatlik (0-3 saat) kullanımın ücretsiz olması gerekirken sahada yapılan denetimlerde bu kurala uymayan bazı işletmeler tespit edildi.

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, karara aykırı ücret taleplerini tespit etmek amacıyla alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

50 AVM'YE PARA CEZASI

Denetimler kapsamında yaklaşık 50 alışveriş ve ticaret merkezinin kuralı ihlal ettiği tespit edildi. İşletmelerin, UKOME kararına aykırı şekilde ilk üç saat içinde otopark ücreti talep ederek İstanbulluları mağdur ettiği belirlendi.

Denetimlerde son bir hafta içinde kurala uymayan ve İstanbulluları mağdur eden işletmelere yönelik 655 adet idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Bu kapsamda toplam 2 milyon 426 bin 775 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

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İBB, kurala aykırı uygulama yapan işletmecilere ve yönetimlere, UKOME kararına uygun davranmaları gerektiğini bildiren resmi yazılar gönderdi.

Yürütülen bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucunda 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk üç saatlik otopark kullanımının ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini otopark girişlerine ve ödeme noktalarına asarak uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.

İHLALLER İÇİN İBB ÇÖZÜM MERKEZİ'NE ŞİKÂYET

UKOME kararı uyarınca alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saatlik kullanım ücretsiz. Bu kurala aykırı şekilde ücret talep eden işletmeler hakkında İBB Zabıta ekipleri tespit tutanağı düzenliyor. Tutanaklar, idari para cezası kararı alınmak üzere İBB Encümen Müdürlüğü'ne bildiriliyor. 2026 yılı itibarıyla araç başına 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanıyor. Alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saat ücretsiz uygulamasına aykırı bir durumla karşılaşan İstanbullular, şikâyetlerini İBB Çözüm Merkezi'ne iletebiliyor.