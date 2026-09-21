İmamoğlu davasında 84. duruşma görüldü

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık iş insanı Tamer Gümüş savunma yaptı.

Sanık Gümüş, uzun yıllardır fidancılık sektöründe faaliyet gösterdiklerini, sonrasında şirketini devrettiğini söyledi.

İddianamede, sanıklardan Ümit Polat'a rüşvet verdiği iddiasıyla suçlandığını belirten Gümüş, parayı verdiğini inkar etmediğini ancak daha fazla ihale almak için para vermediğini savundu.

Gümüş, bu paranın kendisinden nasıl istendiğini, nerede teslim ettiğini ve neden karşı koyamadığını anlatmak istediğini belirterek, şu beyanda bulundu:

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"Ümit Polat'ı 2003 yılından beri Ağaç AŞ'den tanıyorum. Ali Sukas göreve gelmeden önce de kendisi satın alma müdürlüğü yapıyordu. Bir dönem başka birimlerde çalıştıktan sonra yeniden satın alma müdürlüğü görevine döndü. Ben de kuruma ürün satan bir tedarikçi olarak kendisiyle yeniden görüşmeye başladım. Bu süreçte benden çeşitli talepleri oldu. Eşine elit üyelik, uçak bileti, market ve kıyafet kartları istedi. Savcılıkta da anlattığım üzere, taleplerini karşılamadığımda ödemelerimi geciktireceğini söylüyordu. Karşımda sıradan bir tanıdığımın ricası yoktu. Nitekim teklifimin alınıp alınmamasında, ürünümün değerlendirilmesinde yetkili olan satın alma müdürünün talepleri vardı."

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Sanık Gümüş, "Seçim için istenen para ise 2024 seçimlerinden önce Ağaç AŞ'ye yaptığım bir ziyarette bana açıkça Ümit Polat, 'Yukarıdan bir baskı geliyor, seçim için para isteniyor, destek vermeniz lazım, aksi takdirde Ağaç AŞ ile ticaretim biter.' dedi. Bu sözleri savcılıkta da anlattım. O tarihte Ağaç AŞ'den yaklaşık 30-40 milyon lira alacağım vardı. Ürünlerimi teslim etmiş, masraflarımı yapmıştım. Karşılığında paramı bekliyordum. Ümit Polat'ın bu sözü karşısında hem alacağımın hem de yıllardır sürdürdüğüm ticaretimin tehlikeye gireceğinden korktum açıkçası." ifadelerini kullandı.

"30 BİN AVROYU ELDEN TESLİM ETTİM"

Sanıklardan Polat'a 30 bin avroyu elden teslim ettiğini ve bu parayı bir seçimi finanse etmek amacıyla vermediğini savunan Gümüş, seçimi gerekçe gösterenin Ümit Polat olduğunu, paranın gerçekten seçim için kullanılıp kullanılmadığını, bir başkasına verilip verilmediğini bilmediğini ve kendi adına kullanmış olabileceğine ilişkin şüphesini de daha öncesinde savcılıkta beyan ettiğini anlattı.

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Sanık Gümüş, Ümit Polat'ın kurumda 20 yılı aşkın süredir çalışan, çalışanları ve bütün satın alma süreçlerini bilen biri olduğunu, duruşmada da kendisini açıkça güçlü bir isim olarak tarif ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teklif alacak firmaları kendisinin belirlediğini, ayrıca da açıkça benim işlerimi engellemek için de uğraştığından bahsetti. Ali Bey, Ağaç AŞ'nin genel müdürüdür ancak tedarikçi listesine girecek firmaların uygun olup olmadığının kontrolünü yapmaz. Bir ihale için firma gezip teklif almaz, bunlar satın almanın görevidir. Ancak Ali Sukas bir firma için 'Bundan da teklif alalım.' diyebilir. Ama satın alma birimi 'İnceledik, ürünleri uygun değil.' dediğinde genel müdür gidip de her ağacı yeniden incelemez. Ben eğer bu hususları şikayet etseydim konunun Ümit Polat'a döneceğinden ve sonrasında işlerimde sorun çıkacağından korkuyordum açıkçası. İddianame, şikayet yapmamış olmamı ve sonrasında çalışmaya devam etmemi de aleyhime değerlendiriyor. Oysa benim anlattığım korku tam olarak budur. Şikayet edersem alacağımın ve ticaretimin daha da sıkıntıya girmesi."

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Alışveriş kartlarının kendisine, çalışanlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı söylendiği için hayır ve zekat düşüncesiyle karşıladığı talepler olduğunu dile getiren Gümüş, "Görevinden ayrılmasının ardından geçen iki bayramda aynı talep gelmeyince kartların gerçekten söylendiği yerlere ulaşıp ulaşmadığından şüphelendim. Kartların sonrasında kimler tarafından kullanıldığını görmedim." beyanında bulundu

Gümüş, savunmasına şu şekilde devam etti:

"Ümit Polat ve avukatı, eşine sağladığım elit üyelik için ısrarla 'Ücretsizdi, maddi bir karşılığı yoktu.' diyor. Ben bu işlem sırasında ayrıca nakit bir para ödemedim ancak hesabımdan 40 bin mil eksildi. Yalnızca üç kişiye kullandırabildiğim hakkımdan da biri kullanılmış oldu. Ümit Polat, duruşmalarda, firmalardan bunu kendisinin talep ettiğini söylüyor. Şahıs kendi kabul ediyor zaten ne yaptığını. Bu birikimin parasal karşılığı da var. Benim hesabımdan çıkan 40 bin mili bugün yerine koymak istersem 2 bin 800 dolar ödemem gerekiyor. Dolayısıyla o gün cebimden nakit çıkmadı diye hiçbir değer vermemiş olmuyorum. Bugünkü satın alma bedeliyle 2 bin 800 dolara karşılık gelen mil birikimim eksildi."

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Ümit Polat'ın kendisinden aldığı para ve diğer taleplerinin seçim finansmanı veya tarafına ihale verilmesinin karşılığı olduğu şeklindeki değerlendirmeyi kabul etmediğini söyleyen Gümüş, dosyaya bakıldığında bu parayı verdikten sonra iş alamadığının da görüleceğini belirtti.

TOPLAM 232 TUTUKSUZ SANIK SAVUNMA YAPTI

Tutuksuz sanık Kadir Gümüş de savunmasında, 40 yıldır peyzaj ve fidancılık sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olduğunu, Ağaç AŞ ile 24-25 yıldır devam eden bir ticari ilişkisinin bulunduğunu belirtti.

Gümüş, iddianamede yer alan söz konusu paraları herhangi bir ihaleyi almak, haksız bir menfaat elde etmek veya herhangi bir seçim faaliyetini desteklemek amacıyla vermediği ifade ederek, şu savunmayı yaptı:

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"Amacım yeni bir menfaat elde etmek değil, zaten hak etmiş olduğum ve yaptığım işlerden doğan ticari alacaklarımı tahsil edebilmekti. Bu süreçte para talep edilen ve alacağını tahsil edebilmek için ödeme yapmak zorunda kalan taraf benim. Nitekim söz konusu ödemelerin ardından Ağaç AŞ tarafından tarafıma ödemeler yapılmış ve alacaklarıma karşılık çekler verilmiştir. Bu hususun banka kayıtları, şirket kayıtları ve Ağaç AŞ'nin ödeme kayıtları üzerinden ortaya konulabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim açımdan mesele herhangi bir suçtan menfaat sağlamak değil, mevcut ticari alacağımı tahsil edebilmekti."

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İhalelerin ne şekilde hazırlandığını bilmediğini söyleyen sanık Gümüş, herhangi bir seçim desteğinde bulunmadığını ve haksız bir menfaat elde etmek amacıyla hareket etmediğini savundu.

Sanık Gümüş, "Yaptığım ticari faaliyetlerden doğan ve tahsil etmekte güçlük çektiğim alacağımı almaya çalıştım. Bu nedenle dosyada bana isnat edilen fiiller bakımından suç işleyen kişi değil, aksine irtikap suçunun mağduruyum." ifadelerini kullandı.

Diğer savunma yapan tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Duruşmada 14 tutuksuz sanığın savunmasının da alınmasıyla, davada toplam 232 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu. Duruşma yarına ertelendi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.