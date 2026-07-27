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        Haberler Gündem Güncel İnegöl'de alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 192 bin lira ceza!

        İnegöl'de alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 192 bin lira ceza!

        Bursa İnegöl'de polis denetiminde alkolmetreyi üflemeyi reddeden, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Araç ise otoparka çekildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 03:56 Güncelleme:
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        Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 192 bin lira ceza!
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        Olay, geç saatlerde İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin İ. (57) yönetimindeki yük motosikleti, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücünün alkollü olabileceğinden şüphelenen ekipler, olay yerine trafik polislerini çağırdı.

        Trafik ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca Hüseyin İ'yi alkolmetreyi üflemesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak sürücü, tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde, Hüseyin İ'nin daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi.

        CEZA YAĞDI

        Sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan ise 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yük motosikleti, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
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