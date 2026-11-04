İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3. katına tırmandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B. (20), oturduğu apartmana gitti.

Kapı zilini çalmasına rağmen yanıt alamayan A.B, apartmanın dış cephesine tırmanarak 3. kattaki daireye ulaşmaya çalıştı. A.B'yi apartmanın dış cephesinde gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GENCİN TIRMANDIĞI DAİREDE KİMSENİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

DHA'nın haberine göre ihbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3. kata kadar tırmanan A.B, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağı indirildi.

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Dairede yapılan incelemede kimsenin bulunmadığı belirlendi. A.B, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.