Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3. katına tırmandı

        İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3. katına tırmandı

        Bursa İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, dairenin kapısını çalmasına rağmen açılmayınca 3 katlı apartmanın dış cephesinden tırmanmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genci bulunduğu yerden güvenli şekilde indirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 07:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nişanlısına ulaşamayınca 3. kata tırmandı

        Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B. (20), oturduğu apartmana gitti.

        Kapı zilini çalmasına rağmen yanıt alamayan A.B, apartmanın dış cephesine tırmanarak 3. kattaki daireye ulaşmaya çalıştı. A.B'yi apartmanın dış cephesinde gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        GENCİN TIRMANDIĞI DAİREDE KİMSENİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

        DHA'nın haberine göre ihbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3. kata kadar tırmanan A.B, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağı indirildi.

        REKLAM

        Dairede yapılan incelemede kimsenin bulunmadığı belirlendi. A.B, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD tarihinde bir ilk
        ABD tarihinde bir ilk
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        New York'ta 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm!
        New York'ta 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm!
        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!
        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş
        2 turuncu, 21 sarı uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        2 turuncu, 21 sarı uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        "Mutlaka evlenmek gerek diye bir kural yok"
        "Mutlaka evlenmek gerek diye bir kural yok"
        'Luce' kapış kapış satılıyor
        'Luce' kapış kapış satılıyor
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!
        Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!