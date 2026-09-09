Irak Konsolosluğu ve kafe saldırılarında aranan zanlı Türkiye'ye girişte yakalandı
Şişli'deki Irak Konsolosluğu ile Bahçelievler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanarak tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Muhammed Ali Çınar, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
Çınar'ın, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'de bulunan bir kafeye yönelik saldırı ile 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Konsolosluğu'na yönelik eylemde şüpheli olarak tespit edildiği belirtildi.
GÜRCİSTAN'DAN GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI
Gürcistan'da tutuklu bulunan Çınar'ın, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından 9 Eylül'de Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi.
Şüpheli hakkında yapılan sorgulamada, "suç örgütü üyesi olma" suçundan açılan kamu davasının İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği belirlendi.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ali Çınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.