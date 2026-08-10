İSKİ duyurdu! 8 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında, deprem riskine karşı altyapının dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, yarın 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00 arasında Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.