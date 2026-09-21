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        İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

        İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:52 Güncelleme:
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        İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiği kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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