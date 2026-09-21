21-27 Eylül haftalık burç yorumları

21-27 Eylül haftasında ilişkiler, denge ve önemli kararlar ön planda. 23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle Terazilerin doğum günleri başlıyor. Tüm Terazilere şimdiden yeni yaşlarında sağlık, mutluluk ve güzel başlangıçlar diliyoruz.

Bu geçişle ilişkilerde uyum, adalet ve karşılıklı anlayış öne çıkarken, 26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay “ben” ve “biz” dengesini gündeme taşıyor. Özellikle ilişkilerde önemli kararlar ve netleşmeler yaşanabilir. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, Dolunay ile beraber ilişkilerde önemli bir karar ve kendinizle ilgili yeni bir dönemin başlangıcı gündemde.

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Sevgili Boğalar, iş ve günlük hayatınızda yoğun bir dönem var. Sizi yoran bir düzeni değiştirme ihtiyacı güçleniyor.

Sevgili İkizler burçları, aşk hayatınız ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Bir ilişkide duygular daha net bir hal alıyor.

Sevgili Yengeçler, ev ve aile hayatınızda önemli bir karar gündemde. Aile içinde dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanabilir.

Sevgili Aslanlar, iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Önemli bir görüşme, haber ya da karar gündeme gelebilir.

Sevgili Başaklar, maddi konular ön planda. Gelir ve harcamalarla ilgili yeni bir denge arayışı başlıyor.

Sevgili Teraziler, kendinizi daha fazla ortaya koyduğunuz, önemli kararların öne çıktığı bir dönem başlıyor.

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Sevgili Akrepler, biraz geri çekilip dinlenme ihtiyacı var. Geçmişten kalan bir konu kapanışa gidiyor.

Sevgili Yaylar, arkadaşlıklar ve gelecek planları hareketleniyor. Bir çevre değişikliği ya da yeni bir hedef gündeme geliyor.

Sevgili Oğlaklar, kariyer alanında önemli gelişmeler var. İş hayatında bir dönemin sonuna gelip yeni bir karar gündeme geliyor.

Sevgili Kovalar, eğitim, seyahat ve gelecek planları öne çıkıyor. Hayata bakışınızı değiştirecek bir gelişme gündemde.

Sevgili Balıklar, ortak para ve maddi paylaşımlar ön planda. İlişkilerde güven ve sınırlar konusunda netlik geliyor.