İstanbul'da 100 ruhsatsız tabanca bulundu

İstanbul'da bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca bulundu
Zeytinburnu'nda, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:15 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Telsiz Mahallesindeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğunu belirledi.
İş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 100 tabanca, 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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