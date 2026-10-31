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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'daki "Malatya Günleri"nde 44 bin paket kayısı ile 4 ton çiğköfte dağıtıldı

        İstanbul'daki "Malatya Günleri"nde 44 bin paket kayısı ile 4 ton çiğköfte dağıtıldı

        İstanbul'da düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinde 44 bin paket kayısı ile 4 ton çiğköfte dağıtımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        İstanbul'da 44 bin paket kayısı ile 4 ton çiğköfte dağıtıldı
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        İstanbul'da Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda 29 Ekim'de başlayan, Malatya'nın yöresel ürünlerinin sergilendiği ve satışının yapıldığı etkinlik devam ediyor. Etkinliği ziyaret eden katılımcılara, 44 bin paket kayısı ve 4 ton çiğköfte ikram edildi.

        Programa katılan Malatya Vali Yardımcısı Emre Urhan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Bugünlerin ayrı bir özelliği var. Bu organizasyon Malatyalı hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğinin temsili oluyor" dedi.

        Etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür eden Urhan, satış stantlarının Malatyalı esnaflar tarafından oluşturulduğunu, Malatya ve İstanbul'daki hemşehri esnafın burada buluştuğunu dile getirdi.

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        Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay da organizasyonla ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasındaki birlik ve beraberliği ortaya koyduklarını ifade etti.

        Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş ise etkinliğin devam ettiğini belirterek, Malatyalı ve İstanbullu hemşehrilerini etkinliğe davet etti.

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