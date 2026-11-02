İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam etti.

TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisinde Edirne yönünde yoğunluk yaşanırken Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kesimlerinde de araçlar güçlükle ilerledi.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 85'E ULAŞTI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy ile Kartal arasındaki bölümünde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den başlayan yoğunluk Sultanbeyli'ye kadar devam ederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Kadıköy'e kadar olan güzergahta da araçlar ağır ilerledi.

Şile Otoyolu ve Altunizade'de de trafik akışı yavaşladı. Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında kalabalık oluştu.

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İBB CepTrafik uygulamasının verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 85'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.