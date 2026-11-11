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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da metro şantiyesinde vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı

        İstanbul'da metro şantiyesinde vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Göztepe-Ümraniye Metro Hattı'nın şantiye sahasında vincin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        İstanbul'da metro şantiyesinde vinç devrildi

        İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nde, "M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı" şantiyesindeki kamyon üstü vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Bu sırada kabinde bulunan operatör İbrahim Halil K. vinçten atladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İbrahim Halil K.'nin sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucunda genel durumunun iyi olduğu tespit edildi.

        Vinç operatörü, tedbiren Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ve zabıta ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Devrilen vinç nedeniyle şantiyenin bariyerleri ile yol kenarındaki demir korkulukların kırıldığı görüldü.

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        #istanbul haberleri
        #metro inşaatı
        #vinç
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