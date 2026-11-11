Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hugh Jackman'dan plajda kas şov!

        Hugh Jackman'dan plajda kas şov!

        Hugh Jackman, 2023 yılı sonundan bu yana birlikte olduğu sevgilisi Sutton Foster ile Sidney'deki bir plajda görüntülendi. 58 yaşındaki aktör, fit görünümüyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 15:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hugh Jackman, sevgilisi Sutton Foster ile Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda keyifli bir gün geçirirken görüntülendi.

        2

        12 Ekim'de 58 yaşına giren Avustralyalı oyuncu, yürüyüş yaparken, yüzerken ve dinlenirken fotoğraflandığında fit görünümüyle dikkat çekti.

        3

        Oyuncu ayrıca, 30 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı ve oyuncunun Wolverine karakteri görünümüne dönüşmesine yardımcı olan kişisel antrenörü Michael Ryan ile de vakit geçirdi. Jackman ve kaslı fiziğine ulaşmasına yardımcı olan Ryan birlikte yüzüp sohbet etti.

        4

        Hugh, Bondi Plajı'nda sevgilisi Sutton Foster kumda frizbi oynadı, sohbet etti.

        5

        Çift, deniz ve güneşin tadını çıkardıkları plaj gününde neşeli tavırlarıyla dikkat çekti, zaman zaman birbirleriyle yakınlaştı.

        6

        Jackman, 2023’te 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrıldığından beri birlikte tiyatro sahnesine çıktığı eski rol arkadaşı Sutton Foster ile birlikte. Jackman, Ekim 2025'te ilk kez kırmızı halıya birlikte çıktığı Foster ile aşkını, sosyal medya üzerinden resmen ilan etmişti.

        7

        İkili, 2000'lerin başından beri arkadaş. Aralık 2021 ile Ocak 2023 arasında sahnelenen 'The Music Man'in Broadway uyarlamasında birlikte rol aldı. Jackman, eski eşi Deborra-lee Furness'tan Eylül 2023'te ayrılırken, 51 yaşındaki Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den aynı yıl ayrıldı ve Ekim 2024'te boşanma davası açtı.

        8

        Hugh Jackman ile Deborra-Lee'nin boşanmasında, ünlü oyuncunun Sutton Foster ile yasak aşk yaşamasının etkisinin olduğu ileri sürülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'deki faciada can veren Özcan Efe Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Özcan Efe'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Efe'nin, evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. (AA)

        #Hugh Jackman
        #Sutton Foster
        #plaj
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı