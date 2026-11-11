Hugh Jackman'dan plajda kas şov!
Hugh Jackman, 2023 yılı sonundan bu yana birlikte olduğu sevgilisi Sutton Foster ile Sidney'deki bir plajda görüntülendi. 58 yaşındaki aktör, fit görünümüyle dikkat çekti
Hugh Jackman, sevgilisi Sutton Foster ile Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda keyifli bir gün geçirirken görüntülendi.
12 Ekim'de 58 yaşına giren Avustralyalı oyuncu, yürüyüş yaparken, yüzerken ve dinlenirken fotoğraflandığında fit görünümüyle dikkat çekti.
Oyuncu ayrıca, 30 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı ve oyuncunun Wolverine karakteri görünümüne dönüşmesine yardımcı olan kişisel antrenörü Michael Ryan ile de vakit geçirdi. Jackman ve kaslı fiziğine ulaşmasına yardımcı olan Ryan birlikte yüzüp sohbet etti.
Hugh, Bondi Plajı'nda sevgilisi Sutton Foster kumda frizbi oynadı, sohbet etti.
Çift, deniz ve güneşin tadını çıkardıkları plaj gününde neşeli tavırlarıyla dikkat çekti, zaman zaman birbirleriyle yakınlaştı.
Jackman, 2023’te 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrıldığından beri birlikte tiyatro sahnesine çıktığı eski rol arkadaşı Sutton Foster ile birlikte. Jackman, Ekim 2025'te ilk kez kırmızı halıya birlikte çıktığı Foster ile aşkını, sosyal medya üzerinden resmen ilan etmişti.
İkili, 2000'lerin başından beri arkadaş. Aralık 2021 ile Ocak 2023 arasında sahnelenen 'The Music Man'in Broadway uyarlamasında birlikte rol aldı. Jackman, eski eşi Deborra-lee Furness'tan Eylül 2023'te ayrılırken, 51 yaşındaki Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den aynı yıl ayrıldı ve Ekim 2024'te boşanma davası açtı.
Hugh Jackman ile Deborra-Lee'nin boşanmasında, ünlü oyuncunun Sutton Foster ile yasak aşk yaşamasının etkisinin olduğu ileri sürülmüştü.