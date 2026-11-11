Hugh Jackman'dan plajda kas şov!

Oyuncu ayrıca, 30 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı ve oyuncunun Wolverine karakteri görünümüne dönüşmesine yardımcı olan kişisel antrenörü Michael Ryan ile de vakit geçirdi. Jackman ve kaslı fiziğine ulaşmasına yardımcı olan Ryan birlikte yüzüp sohbet etti.