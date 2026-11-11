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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!

        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!

        Hatay'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kente bir kişi, park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Hatay'da A.Y., park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Çekici ile caddeye gelen A.Y., park halindeki kamyonu çaldı.

        Şüpheli çekiciyle bölgeden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi sanayi sitesinde gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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