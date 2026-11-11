Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
Hatay'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kente bir kişi, park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı
Giriş: 11 Kasım 2026 - 16:23 Güncelleme:
Hatay'da A.Y., park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.
DHA'nın haberine göre olay, 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Çekici ile caddeye gelen A.Y., park halindeki kamyonu çaldı.
Şüpheli çekiciyle bölgeden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi sanayi sitesinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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