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        Haberler Dünya İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı verildi

        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı verildi

        İtalya'da 100'den fazla okula gönderilen bomba tehdidi içeren anonim bir e-postanın, endişeye ve okulların tahliye edilmesine neden olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı

        İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, ülkede geçen haftalarda süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün de ülke genelinde 100'den fazla okulda bomba alarmı verildi.

        "Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada, bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.

        Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.

        Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okul tahliye edildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okullar ve buraya yakın kreşler de boşaltıldı.

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        Başkent dışında ülke genelinde Milano, Trieste, Bologna, Napoli, Reggio Calabria ile Sardinya Adası'ndaki birçok okula da söz konusu bomba tehdidinde bulunuldu.

        Tehdit mektubunda, "Sizi yok etmeye geldik." ifadesi yer aldı.

        Bir programa katılmak üzere Brüksel'de bulunan Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, burada yaptığı basın açıklamasında, 312 okulun bomba tehdidinden etkilendiğini belirterek, "Rahatlatıcı bir mesaj göndermek istiyorum çünkü şu anda hiçbir tehlike yok, bu yüzden panik veya başka bir şey olmasın." dedi.

        Ülke genelinde paniğe ve okulların boşaltılmasına yol açan tehdit e-postalarının ardından Başbakan Giorgia Meloni'nin güvenlik komitesini bugün öğleden sonra acil toplantıya çağırdığı bildirildi.

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        Başbakan Meloni, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Hükümet, okullardaki çok sayıdaki bomba tehdidi ihbarını yakından takip ediyor. Kolluk kuvvetleri ve her düzeydeki kamu kurumları durumu izlemek, vatandaşları, aileleri ve okul personelini rahatlatmak için çalışıyor. Halihazırda yürütülen incelemelerde, somut bir tehlikenin varlığına işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu ihbarların, daha ziyade kamuoyunda korku ve endişe yaratmayı amaçlayan bir stratejinin parçası olduğu değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin gerekli tüm incelemeler devam etmektedir."

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        Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, bunun ciddi bir alarm olduğunu vurgulayarak, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

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        #italya
        #Meloni
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