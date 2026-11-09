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        İstanbul'da yoğun sis

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneş ışınlarının sis tabakasının arasından süzülmesiyle ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        İstanbul'da yoğun sis

        İstanbul'da etkili olan yoğun sis, kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneş ışınlarının sis tabakasının arasından süzülmesiyle ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre görüş mesafesinin düşmesi trafikte aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

        İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Görüş mesafesinin önemli ölçüde azalması nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

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        Kentin farklı bölgelerinde etkili olan sis, yüksek yapıları adeta sis denizinin içerisinde bıraktı. Güneş ışınlarının sis bulutları arasından süzüldüğü anlar, havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

        Kentte oluşan kartpostallık manzaralar izleyenleri hayran bıraktı.

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