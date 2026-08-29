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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, yarın Vatan Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak
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        İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi ve cadde üzeri yan yollar yarın trafiğe kapatılacak.

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzeri yan yollar trafiğe kapatılacak.

        Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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        #vatan caddesi
        #30 Ağustos Zafer Bayramı
        #istanbul valiliği
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