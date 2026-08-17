İstanbul ve Ankara’daki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ADLİ SORUNLARI ÇÖZME VAADİ

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları, adli makamlar ile özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi verdikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin, mağdurların cinayet vakası da dahil adli sorunlarını çözme vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

4 ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan’ın yakalanması amacıyla Ankara ve İstanbul’da 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.