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        Haberler Gündem İstanbul ve Ankara’daki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        İstanbul ve Ankara’daki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlar ile bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimi vererek mağdurların adli sorunlarını çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Sahte MİT görevlilerine tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        ADLİ SORUNLARI ÇÖZME VAADİ

        Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları, adli makamlar ile özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi verdikleri öne sürüldü.

        Şüphelilerin, mağdurların cinayet vakası da dahil adli sorunlarını çözme vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

        4 ADRESE OPERASYON

        Soruşturma kapsamında Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan’ın yakalanması amacıyla Ankara ve İstanbul’da 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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        #sahte MİT görevliler
        #haberler
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