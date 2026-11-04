İstanbul’da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İşe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı.

Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar ise metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.