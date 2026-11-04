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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

        İstanbul’da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre; kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 78'e yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 08:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yağmur yoğunluğu: Yüzde 78

        İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

        İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İşe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı.

        Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar ise metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

        Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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        #trafik yoğunluğu
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