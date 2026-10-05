İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitime başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sıfır Atık Enstitüsü, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, İTÜ ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle kuruldu.

Enstitü, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmek amacıyla "Sıfır Atık Tezli Yüksek Lisans Programı"nı hayata geçirdi. Program, 2026-2027 güz yarıyılında ilk öğrencileriyle eğitime başladı.

İTÜ ile Sıfır Atık Vakfınca 12 Mayıs 2025'te imzalanan işbirliği protokolünün ardından kurulan enstitü, sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir üretim ve tüketim ile atıktan enerji gibi alanlarda eğitim, araştırma ve proje geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine zemin hazırlıyor.

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"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enstitünün Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki akademik kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ağırbaş, "Sıfır Atık Hareketi'nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla Türkiye'den dünyaya yayılan güçlü bir dönüşüm iradesini temsil ettiğine inanıyoruz. Bu iradenin kalıcı ve bilimsel bir zeminde güçlenmesi için akademinin, gençlerin ve araştırmacıların sürece daha fazla dahil olması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü'nün tam da bu anlayışla sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim-tüketim alanlarında bilimsel bilgi üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve akademik çalışmaları uygulamayla buluşturan bir merkez olacağını aktaran Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin COP31 Başkanlığı döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğinde ortaya konulan uygulama odaklı yaklaşım da bu akademik kapasitenin güçlendirilmesini daha anlamlı hale getiriyor. COP31'i yalnızca bir iklim zirvesi olarak değil, iklim hedeflerinin somut uygulamalara ve kalıcı dönüşümlere taşındığı bir süreç olarak görüyoruz. Bu süreçte İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü'nün yetiştireceği genç uzmanlar ve ortaya koyacağı bilimsel çalışmalar, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve küresel ölçekte sıfır atık ve döngüsel ekonomi gündemine önemli katkılar sunacaktır."

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AKADEMİK BİRİKİM İLE SAHA DENEYİMİ AYNI ÇATI ALTINDA

İTÜ ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki işbirliğinin temelinde, akademik bilgi ile sahadaki uygulama deneyiminin aynı ekosistem içerisinde buluşturulması yer alıyor.

Üniversitenin mühendislik, mimarlık, şehir planlama, ekonomi ve enerji gibi farklı disiplinlerdeki akademik birikimi ve araştırma kapasitesi, vakfın sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, paydaşlarla yürütülen çalışmalar ve uygulamaya dönük deneyimiyle birleşiyor.

Böylece sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmaların yalnızca akademik bilgi üretimiyle sınırlı kalmayarak sahadaki ihtiyaçlara yanıt veren çözümlere dönüşmesi hedefleniyor.

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Bu yapı, sıfır atık konusunun farklı disiplinlerin ortak çalışmasını gerektiren çok boyutlu yapısına da karşılık geliyor.

Atık yönetimi, mühendislik ve teknoloji kadar kaynak verimliliği, enerji, ekonomi, şehir planlama, kamu politikaları ve toplumsal davranışlarla da doğrudan ilişkili bir alan olarak öne çıkıyor.

İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü de bu anlayış doğrultusunda disiplinler arası araştırmaları, kaynak verimliliğini, döngüsel ekonomi modellerini ve sürdürülebilir üretim-tüketim yaklaşımlarını çalışmalarının merkezine alıyor.

GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANLARI YETİŞTİRİLECEK

Enstitü, farklı disiplinlerden araştırmacı ve öğrencilerin sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlaşmasına yönelik akademik imkanlar sunarken, uygulamaya dönük araştırma ve projelerin geliştirilmesini de destekleyecek.

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İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında akademik kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunarak sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinde önemli bir akademik merkez olmayı hedefliyor.