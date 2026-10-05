Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü güz yarıyılında ilk öğrencileriyle eğitime başladı

        İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü güz yarıyılında ilk öğrencileriyle eğitime başladı

        Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enstitünün Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki akademik kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitime başladı

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sıfır Atık Enstitüsü, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, İTÜ ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle kuruldu.

        Enstitü, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmek amacıyla "Sıfır Atık Tezli Yüksek Lisans Programı"nı hayata geçirdi. Program, 2026-2027 güz yarıyılında ilk öğrencileriyle eğitime başladı.

        İTÜ ile Sıfır Atık Vakfınca 12 Mayıs 2025'te imzalanan işbirliği protokolünün ardından kurulan enstitü, sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir üretim ve tüketim ile atıktan enerji gibi alanlarda eğitim, araştırma ve proje geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine zemin hazırlıyor.

        REKLAM

        "ÖNEMLİ BİR ADIM"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enstitünün Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki akademik kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Ağırbaş, "Sıfır Atık Hareketi'nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla Türkiye'den dünyaya yayılan güçlü bir dönüşüm iradesini temsil ettiğine inanıyoruz. Bu iradenin kalıcı ve bilimsel bir zeminde güçlenmesi için akademinin, gençlerin ve araştırmacıların sürece daha fazla dahil olması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü'nün tam da bu anlayışla sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim-tüketim alanlarında bilimsel bilgi üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve akademik çalışmaları uygulamayla buluşturan bir merkez olacağını aktaran Ağırbaş, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin COP31 Başkanlığı döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğinde ortaya konulan uygulama odaklı yaklaşım da bu akademik kapasitenin güçlendirilmesini daha anlamlı hale getiriyor. COP31'i yalnızca bir iklim zirvesi olarak değil, iklim hedeflerinin somut uygulamalara ve kalıcı dönüşümlere taşındığı bir süreç olarak görüyoruz. Bu süreçte İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü'nün yetiştireceği genç uzmanlar ve ortaya koyacağı bilimsel çalışmalar, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve küresel ölçekte sıfır atık ve döngüsel ekonomi gündemine önemli katkılar sunacaktır."

        REKLAM

        AKADEMİK BİRİKİM İLE SAHA DENEYİMİ AYNI ÇATI ALTINDA

        İTÜ ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki işbirliğinin temelinde, akademik bilgi ile sahadaki uygulama deneyiminin aynı ekosistem içerisinde buluşturulması yer alıyor.

        Üniversitenin mühendislik, mimarlık, şehir planlama, ekonomi ve enerji gibi farklı disiplinlerdeki akademik birikimi ve araştırma kapasitesi, vakfın sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, paydaşlarla yürütülen çalışmalar ve uygulamaya dönük deneyimiyle birleşiyor.

        Böylece sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmaların yalnızca akademik bilgi üretimiyle sınırlı kalmayarak sahadaki ihtiyaçlara yanıt veren çözümlere dönüşmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Bu yapı, sıfır atık konusunun farklı disiplinlerin ortak çalışmasını gerektiren çok boyutlu yapısına da karşılık geliyor.

        Atık yönetimi, mühendislik ve teknoloji kadar kaynak verimliliği, enerji, ekonomi, şehir planlama, kamu politikaları ve toplumsal davranışlarla da doğrudan ilişkili bir alan olarak öne çıkıyor.

        İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü de bu anlayış doğrultusunda disiplinler arası araştırmaları, kaynak verimliliğini, döngüsel ekonomi modellerini ve sürdürülebilir üretim-tüketim yaklaşımlarını çalışmalarının merkezine alıyor.

        GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANLARI YETİŞTİRİLECEK

        Enstitü, farklı disiplinlerden araştırmacı ve öğrencilerin sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlaşmasına yönelik akademik imkanlar sunarken, uygulamaya dönük araştırma ve projelerin geliştirilmesini de destekleyecek.

        REKLAM

        İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında akademik kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunarak sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinde önemli bir akademik merkez olmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Teknik Üniversitesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!