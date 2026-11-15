İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Siyaset Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Siyaset Akademisi Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

AA'da yer alan habere göre burada konuşan Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, KKTC'nin Akdeniz'de ve dünyada tanınması için hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yaşanılan dönemin, iç içe geçmiş çoklu krizler dönemi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, iktidarın her bir krizde "Türkiye nasıl yönetilmemeli?" sorusuna millete yüksek maliyetler yükleyen yanıtlar verdiğini söyledi.

"HER KİM VARSA MUTLAKA HESAP VERMELİDİR"

Fon soruşturmasında yüzlerce şüpheli veya tutuklunun bulunduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

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"Piyasayı denetlemekle görevli olanlar piyasayı soyanlarla aynı dosyalarda yer aldı. Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu bir düzen artık bir düzen değil, hepimiz için bir çöküştür. Şimdi bize hala diyorlar ki bazı uygulamalarda hata yapanlar olacaktır. Hata bir kere olur. Aylarca süren, göz göre göre gelen, uyarıldığı halde durdurulmayan şeyin adı hata diye tanımlanamaz. Bir yıl önceden 'Kamu gücünü kullanarak manipülasyon yapan her kim varsa mutlaka hesap vermelidir' dedik ve bu ülkeyi yönetenleri uyardık, dinlemediler. Şimdi birkaç kelleyi feda ederek hesabı kapatmak istiyor. Biz kelle istemiyoruz. Bu hükümetten bu millete yapılanların hesabını istiyoruz."

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"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE TALİPSEK GÖREV BİZE TEVDİ EDİLDİĞİNDE HİÇBİR BAHANENİZ OLAMAZ"

Dervişoğlu, aradıkları siyaset anlayışının, "hakikati söyleyeni korumak, hakikati saklayandan hesap sormak" olduğunu bildirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 19 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dervişoğlu, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Aliağa'daki patlamanın, fon soruşturmasının, emeklinin, işçinin ve memurun geçim derdinin birbirinden bağımsız olmadığını dile getiren Dervişoğlu, "Türkiye, aklın ve bilimin rehberliğinde, hukukun sınırları içinde görevi ehline vererek ve her kararın hesabını millete vererek yönetilmek zorundadır. İşte biz bu sebeple Türkiye'yi yönetmeye talibiz." diye konuştu.

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"BU TOPRAKLAR BİZE HAYAT VERİYOR"

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla grup toplantılarını Antalya'da yaptıklarını anımsatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"İklim, çevre veya doğa diye ifade edilen meseleler en nihayetinde bu vatanın meselesidir. Bu toprakları canlarımızla aldık, canlarımızla savunacağız. Ama bu topraklara alın teri de akıtıyoruz. Bu topraklar bize hayat veriyor. Kirletip, yağmalayıp, beton döküp ardından da afet yaşayınca 'kader' deyip geçmek ne bu dünyada ne de öte dünyada hakkımız değil. Kalkınma için toprağımızdan, enerji için akarsularımızdan, turizm için sahillerimizden, barınma için ormanlarımızdan vazgeçecek değiliz. Güvenlik için hak ve hürriyetlerimizden, diplomasi için egemenliğimizden, zenginlik için adaletten de vazgeçecek değiliz. Tüm bu sebeplerle iktidarımızın sabahında milletimizin karşısına çıkıp enkaz devraldık mazeretine sığınamayız. Türkiye'yi Türk milleti adına yönetmeye talipsek görev bize tevdi edildiğinde hiçbir bahanemiz olamaz."

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Siyaset Akademisi'nin üçüncü döneminde emeği geçenlere teşekkür eden Dervişoğlu, tebrik ettiği mezunların sertifikalarını sundu.